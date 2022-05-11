Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты могут заменить кофе

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11 мая 2022, 23:08

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что корица, ананас и сухофрукты, способны придать бодрости человеку не хуже кофе.

Заменить чашку кофе по утрам можно на продукты с кофеином, богатую белком еду и ряд других продуктов. Если добавить корицу в какой-либо утренний напиток, она поможет организму усвоить глюкозу и проснуться. Также придаст бодрости черный шоколад или какао, которые также включают в свой состав кофеин.

«В яйцах содержится полноценный белок, а внутри желтка — холин, то есть предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, как известно, ускоряет передачу нервных импульсов», — рассказала Соломатина.

Также взбодриться помогут ананасы, сухофрукты и цветная капуста. Именно в этих продуктах есть огромное количество полезных веществ.

Проблемы с щитовидной железой могут вызывать слабость и вялость. Тогда стоит обратить внимание на богатые йодом продукты — это жирная рыба, водоросли ламинария или морская капуста, грецкие орехи и семена киноа.

Кроме этого, овощи, цельнозерновой хлеб и крупы могут взбодрить человека и придать ему сил на весь день.

«Кисломолочные продукты восстанавливают микрофлору кишечника. Она ответственна за огромное количество процессов, происходящих в организме, и за уровень энергии в том числе», — добавила врач-диетолог.

Эксперт посоветовала употреблять в пищу продукты с содержанием витамина D. Его дефицит вызывает слабость и сонливость. Отличные источники этого витамина – жирная рыба и печень трески. Пища, богатая витамином C, поможет быть в тонусе — это квашеная капуста, крыжовник, зеленые яблоки и цитрусовые. Эти же продукты содержат в себе большое количество клетчатки.