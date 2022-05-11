Националисты Латвии приняли в срочном порядке законопроект о сносе памятника Освободителям Риги

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11 мая 2022, 22:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 11 мая, после вандализма около памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, и реакции международной общественности на то, что латвийцам не дали возможность почтить память родных и близких, которые погибли в ВОВ, Сейм Латвии принял в срочном порядке законопроект о сносе монумента.

То, что существует договор о памятниках воинских захоронений между Россией и Латвией – националисты не учли! Разорвали договор в одностороннем порядке! А после того, как увидели реакцию людей и то, как они отстаивают памятник, и память предков – испугались! И срочно, 11 мая, после событий 10 мая, засели в Сейме и приняли законопроект о сносе памятника Освободителям Риги!





Совершенно очевидно, что латвийцы доброй воли встанут плечом к плечу на защиту мемориала!



Пост из социальных сетей Латвии Татьяны Андриец:



«МЫ НЕ БУДЕМ МОЛЧАТЬ! ЕСЛИ НАДО, ВСТАНЕМ ЖИВЫМ ЩИТОМ НА ЗАЩИТУ ПАМЯТНИКА!



Помню, 9 мая вечером ко мне несколько раз подходили разные люди и спрашивали, не выкинут ли наши цветы, когда мы уйдём, и я уверяла всех, что это невозможно, до такого беспредела не дойдёт. Прошу у всех прощения. Недооценила степень подлости и трусости нашего правительства. По нашим цветам проехались бульдозером и отвезли на свалку.





Но то, что наши ценности растоптали, нас только сплотило: на следующий день латвийский народ показал небывалое единство — мы выложили новый ковёр из цветов, ещё краше предыдущего, потому что он был разложен аккуратно, цветок к цветку, а главное — с любовью.





Никто не ожидал такой реакции, и власти испугались. Они привыкли, что мы всё проглатываем.



Сегодня комиссия по иностранным делам приняла законопроект о сносе памятника Освободителям. Завтра — принятие на пленарном заседании в срочном порядке без повторного обсуждения в комиссии.



Сегодня вся площадь вокруг Памятника огорожена, никого не пускают. Это подготовка к сносу.





Это невозможно больше терпеть. Сейчас или никогда! Не дадим окончательно превратить Латвию в фашистское государство! Мы вместе должны выйти, показать небывалое единство и, если будет необходимость, стоять до конца за наш памятник Освободителям!»



Итак, памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков снесут! Уже подготовили платформу!



Латвийцы доброй воли встанут живым щитом в защиту памятника!



Нет сомнений, что правящие националисты правительства отдадут приказ проехать бульдозером по людям!



Правительство Латвии готовит бойню своему народу!