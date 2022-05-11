Ростуризм рассказал, куда ехать этим летом

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11 мая 2022, 22:34

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил «Вечерней Москве», куда поехать летом 2022 года.



В Крым и Краснодарский край может поехать меньшее количество людей из-за закрытых аэропортов этим летом. Но многие сейчас ездят на личном автомобиле по туристическим местам (Карелия, Золотое кольцо и др.), или отправляются в речные круизы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

То, что 11 аэропортов закрыты уже третий месяц, порождает загрузку гостиниц, так как среди этих аэропортов есть и туристические направления, среди которых летний морской отдых.



Горин заметил, что крайне востребованными оказались речные круизы, по которым есть возможность вернуть до 20 процентов стоимости при оплате картой «МИР». За летний сезон не менее 700 тысяч человек отправятся в такие круизы по Волге, Дону и Енисею.



Летом будут популярны путешествия в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара и во многие другие города, а также, круизы по Волге, Енисею и Дону.



Туроператоры готовы предложить программы на Дальний Восток, Байкал, в Татарстан. Есть рейсы в Калининград и Карелию — именно специальные чартерные рейсы, которых раньше не было. На Алтай есть предложения для активного туризма.



Несмотря на все предположения Горин считает, что точные прогнозы, сколько туристов отправятся в конкретные регионы, пока делать рано.