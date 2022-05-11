Заместитель председателя Правительства Московской области Кротова рассказала о «дачной амнистии»

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11 мая 2022, 22:30

Фото: pixabay.com

В мае зарегистрировали около 2 тысяч объектов недвижимости в Подмосковье в рамках «дачной амнистии». Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



За майские праздники в Подмосковье зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости в рамках «дачной амнистии», сообщает Анна Кротова - заместитель председателя Правительства Московской области.



По новому закону, вступившего в силу с мая 2022 года, «дачная амнистия» позволяет оформить в собственность недвижимость на садовых участках и на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в пределах населенных пунктов всего в течение трёх дней. Эксперт сообщает, что под «амнистию» попадают садовые домики, гаражи, бани, хозяйственные постройки.



Собственник может отправить документы на регистрацию недвижимости на сайте Росреестра или в МФЦ, предоставив техплан и декларацию.



Для собственников, зарегистрировавших имущество в Подмосковье, открываются новые возможности, в числе которых есть перспектива прописаться и прикрепиться к поликлинике, провести газ, получить налоговый вычет.



Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что «дачная амнистия» подразумевает упрощённый вид регистрации с минимальным пакетом документов. Ведь по новому порядку, зарегистрировать права на недвижимость граждане могут в трехдневный срок.