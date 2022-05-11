Пушкинские специалисты спасли 40-летнего мужчину с перерезанным надгортанником

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11 мая 2022, 21:12

Фото: pixabay.com

Мужчину 40-ка лет спасли врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова, об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».



У пациента не были задеты основные крупные сосуды шеи, с чем ему очень повезло. Поврежденными оказались надгортанник, голосовые связки, передняя и боковая стенки гортани и задняя стенка трахеи.



Заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов дал комментарий по действиям врачей.



«В связи с тяжестью ранения он был госпитализирован в реанимационное отделение, где в состоянии медикаментозного сна и проходил полный осмотр, выполнена трахеостомия», - сообщил специалист, отмечая то, что в самом начале пациент поступил в сознании.



Многочасовая операция прошла успешно, однако пациент продолжал длительное время находится в опасности.



«После стабилизации состояния мужчину перевели в отделение хирургии, где на фоне лечения восстановилась способность разговаривать, а через неделю удалена трахеостома, так как пациент уже смог самостоятельно дышать», - подытожил Косов.



Сейчас мужчина потихоньку восстанавливается и приходит в себя уже на дому.