Аргументы Недели Общество 13+

Пушкинские специалисты спасли 40-летнего мужчину с перерезанным надгортанником

, 21:12

Пушкинские специалисты спасли 40-летнего мужчину с перерезанным надгортанником
Фото: pixabay.com

Мужчину 40-ка лет спасли врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова, об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

У пациента не были задеты основные крупные сосуды шеи, с чем ему очень повезло. Поврежденными оказались надгортанник, голосовые связки, передняя и боковая стенки гортани и задняя стенка трахеи.

Заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов дал комментарий по действиям врачей.

«В связи с тяжестью ранения он был госпитализирован в реанимационное отделение, где в состоянии медикаментозного сна и проходил полный осмотр, выполнена трахеостомия», - сообщил специалист, отмечая то, что в самом начале пациент поступил в сознании.

Многочасовая операция прошла успешно, однако пациент продолжал длительное время находится в опасности.

«После стабилизации состояния мужчину перевели в отделение хирургии, где на фоне лечения восстановилась способность разговаривать, а через неделю удалена трахеостома, так как пациент уже смог самостоятельно дышать», - подытожил Косов.

Сейчас мужчина потихоньку восстанавливается и приходит в себя уже на дому.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram