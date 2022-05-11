Эксперт Поярков рассказал о выгоде цифровых валют

Гарантируется рост криптовалют или же нет? Об этом сообщает «АБН».
Опираясь на исследования Международного валютного фонда, член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн технологиям, совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков утверждает, что санкции способны оказать воздействие на цифровую валюту в России.
Однако, корреляция криптовалюты и санкций – трудно прогнозируемы, заявил Паярков, несмотря на сообщение МВФ, где гарантируется рост необходимости криптовалют. В то время, как их рынок находится в черной и серой зонах. А бизнес существует отдельно от таких платежей.
«Поэтому говорить о масштабных обходах санкций не приходится. Даже в тех юрисдикциях, где использование криптовалют является легальным, россияне не могут заплатить криптовалютами напрямую ни за какие подписки, для этого необходимо использовать дополнительные конвертационные сервисы», – предупредил специалист.
Но не для всех криптовалюта невыгодна.
«Речь идет только об инвестиционном переходе, который не оказывает масштабного влияния на общий уровень использования криптовалют», - сообщил Поярков.
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