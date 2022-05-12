В России отмечают День медицинской сестры

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12 мая 2022, 07:17

Международный день медицинской сестры, профессиональный праздник специалистов сестринского дела ежегодно отмечается 12 мая.

Добрые ангелы в белых халатах! Примите сердечные поздравления в ваш профессиональный праздник - День медицинской сестры! С огромным уважением и бесконечной признательностью благодарим за ваш труд, ваш профессионализм, милосердие, отзывчивость, сострадание, внимание, готовность прийти на помощь всегда! Вы дарите пациентам свою теплоту, заботу, чуткость и сердечное отношение! От всего сердца желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия!

Профессия медицинской сестры благороднейшая, но трудная профессия. Она требует высочайшего профессионализма, огромного терпения, доброты, участия, умения сопереживать больному, принимать его страдания близко к сердцу.

Всем медицинским сестрам поликлиник, участковым медсестрам, процедурным, палатным медсестрам в стационарах, операционным медсестрам, главным медсестрам – слова бесконечности благодарности!

Медсестра – не профессия, но призвание помогать людям, случайных людей в этой профессии нет.

Главный удар пандемии COVID-19 и главные риски вместе с врачами приняли на себя медсестры, показывая каждый день примеры мужества и стойкости. Многие работали в «красных зонах».

Вход в «красную зону» всегда риск. Проработать восьмичасовую смену в специальном костюме, перчатках, маске и очках даже не в жаркую погоду — испытание. Медсестры работали, в поликлиниках, в больничных палатах, в реанимации, брали анализы крови у заболевших коронавирусом, ставили капельницы, поддерживая и давая надежду пациентам. Благодаря вашей работе спасены тысячи жизней!

Уважаемые медицинские сестры! Примите наши поздравления и искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд!