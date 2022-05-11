По сравнению с прошлым годом количество туристов, посетивших Крым, снизилось почти в два раза​

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11 мая 2022, 16:39 Источник: Аргументы недели-Крым

Если в 2021 году курорт посетили около 550 000 туристов, то в мае 2022 года желающих погреться под южным солнцем набралось 333 тысячи.

Министерство курортов и туризма крымского правительства сообщило, что в прошедший май отдыхающих на полуострове было больше на 10%, чем в допандемийном 2019-м. При этом министерство не уточнило, что в 2021-м туристов было на 75% больше, чем в 2019-м – то есть на 66 процентов больше, чем сейчас.

Отметим, что подсчитано, если поездами перевести количество туристов, прибывших в Крым самолетами (6,83 миллиона человек), то понадобится 13 660 составов или по 115 в сутки в период с мая по сентябрь при пропускной способности крымской ж/д сети в 25 поездов за 24 часа.