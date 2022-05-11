Певец Григорий Лепс прибыл на Донбасс поддержать военных СВО и жителей края

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11 мая 2022, 17:16

Григорий Лепс, певец, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press

Российский популярный исполнитель эстрады Григорий Лепс приехал в Донбасс. Артист выступит для военнослужащих сводной наступательной группировки российских и республиканских войск, принимающих участие в спецоперации на Украине и в Донбассе.

«Эй, пацаны, мы приехали! Поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечём их от этих тяжёлых будней. Пройдём в госпитали, проведаем ребят, проведаем раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья, подарим гостинцы», − отметил в своём роуд-муви российский певец.