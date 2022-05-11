В Донецке площади присвоили имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

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11 мая 2022, 16:04

Название площади Донецка/ с сайта главы ДНР Пушилина

Одна из центральных площадей Донецка теперь носит имя офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова ВС России, который погиб в ходе боёв военной спецоперации по защите Донбасса. На торжественном открытии побывали Глава ДНР Денис Пушилин и отец павшего героя Энгельс Гаджимагомедов.

Уточняется, что имя героя теперь будет носить площадь в центре Донецка у берега Кальмиуса (ранее площадь Конституции). Знаковое событие приурочили к главному празднику ДНР – Дню Республики, который отмечается сегодня, 11 мая.

Как отмечают журналисты ДАН, родился гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов в Дагестане. В Донбасс попал уже командиром роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ. Боец погиб 24 февраля – в первый день специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Во время ожесточённого боя Нурмагомед уверенно управлял своим подразделением, получил тяжелые ранения и попал в окружение. Чтобы избежать плена, офицер подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Позже 3 марта президент России Владимир Путин 3 марта присвоил Гаджимагомедову звание Героя России посмертно.