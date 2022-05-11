О фрицах, счастье и пенсии в 500 евро

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11 мая 2022, 15:38 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елена Головань

9 мая побывала в гостях у Фёклы Егоровны Новохатской. Она единственная участница Великой Отечественной войны из оставшихся в живых в Девицком сельском поселении Семилукского района Воронежской области. Наведались вместе с главой поселения и… ну, в общем, практически со всем составом местной администрации. Фёклу Егоровну власти любят, а она отвечает тем же.

Самое удивительное, что она, несмотря на почтенный возраст, помнит всех по именам. Узнаёт, невзирая на маски – масочный режим-то никто пока в регионе не отменял. И всегда радуется, встречая каждого. Правда, что касается масок, она всегда требует их снять – мол, что вы, меня ни фрицы не взяли, ни даже вши, а вы за какой-то вирус беспокоитесь.

И правда, фрицы не взяли. Но и что касается вшей, то это не для красного словца – Фёкла Егоровна умудрилась через всю войну пройти с косой ниже пояса и в руку толщиной – до войны мама не разрешала срезать, а потом начальник банно-прачечного комбината, в котором она служила. Потому что «начальник обещал маме вернуть меня такой, какой взял на войну». Сослуживцы даже пытались порой дёрнуть за косу – настоящая ли. И даже получали по шее за это – Фёкла хоть и маленькая ростом была, но боевая.

Фёкле было всего 14 лет, когда началась война. В Нижнедевицком районе, где она тогда жила, её вместе с другими девочками отправляли рыть окопы. Прятались по подвалам, когда пришли фрицы. Довелось девушке пережить и смерть близких людей.

- В нашем погребе сидела и моя подруга. Она прямо перед самым творилом была – ну, это там, где крышка открывается. Фашист, тварь, открыл крышку и выстрелил сразу в Дусю. И ушился. А Дуся готова. Похороны тогда были…

А потом рядом с селом разместился банно-прачечный комбинат. Начальнику пришлась по душе трудолюбивая Фёкла. Или Феня, как её ещё называли. Девочку забрали на войну. Все эти годы она не только стирала, сушила и гладила солдатские вещи, но и ходила в дозоры. Как-то, по её словам, пришлось очень долго лежать в снегу. Под утро попыталась встать – а волосы примёрзли. Еле оттащили. В общем, всякое бывало. Голодали… Но больше всего мучений причиняло то, что был хронический недосып. А что это для молодого организма?! Но как-то выжили.

На войне Фёкла Егоровна познакомилась и со своим будущим мужем, Василием Новохатским. Сыграли фронтовую свадьбу. С ведром пшенной каши, выделенном в честь молодожёнов на солдатской кухне – на тот момент это было великим пиршеством. Даже начальники заходили поздравить. И наградили молодых тремя днями «медового месяца».

Фёкла с Васей прожили вместе сорок шесть лет. Мирно жили, в любви. Вырастили двоих дочерей. Теперь уже есть и внуки, и правнуки…

- Никогда мы друг друга дураками не назвали, - говорит Фёкла Егоровна. – Ни я, ни он. У нас, хохлов, так не положено. Если спорим, то у нас договор – спорим только пять минут. Мне бы и дольше хотелось, но куда деваться – уговор есть уговор.

… В Девицу Фёкла Егоровна переехала к племяннику, уже в 2012 году. После визита в гости сказала, что хочет жить в этом селе. Очень уж ей понравились спокойные пейзажи, тихие улочки и бегущие куда-то вперёд воды реки Девица. Переселиться и построить дом помогла федеральная программа…

Но давайте ближе к сегодняшнему дню. Сегодня Фёкла Егоровна, по её словам, счастлива. Постоянно рядом внучка Лиля, которая ухаживает за бабушкой и не позволяет ей хандрить. Частенько приезжают другие родственники – племянники, внуки, правнуки.

Приехали родственники и на 9 мая – главный праздник в жизни Фёклы Егоровны. Обязательный атрибут – пирожки с картошкой, испеченные Лилей и так любимые бабушкой Феней, всевозможные разносолы. И, конечно, цветы любимой бабушке и прабабушке.

Нам тоже удалось поспеть на пирожки – вкусные, ароматные. Но и мои спутники не с пустыми руками – на все праздники бабушку Фёклу Сергей Сорокин (это который глава администрации поселения) старается радовать всевозможными вкусностями. И не только. Наобум, правда, ничего не дарят. Спрашивают у Лили – что нужно. В этом году решили сделать масштабные работы – полностью перекрыть крышу на доме, которая уже настоятельно требует починки. Не стали спешить и делать это прямо к 9 мая, решили дождаться стабильной погоды без осадков.

P.S. Немного обидно, что такие люди, как Фёкла Егоровна Новохатская, получают пенсию, которая, как минимум, не соответствует их заслугам. Меньше 40 тысяч рублей. В перерасчёте на евро, пенсия её примерно составляет около 500 евро. А сколько же получают те, кого они победили? Ветеранам вермахта государство выплачивает от 1,5 до 8 тысяч евро. Нет, конечно наши старики очень неприхотливы – и в военные, и в послевоенные годы они привыкли довольствоваться малым. И та же самая Фёкла Егоровна настолько любит нашего президента, что молится, по её словам, за то, чтобы его даже комар не укусил. Но как же всё-таки стыдно!..