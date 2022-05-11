Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Воронков: «Закрытие трети кинозалов произошло из-за ухода голливудских фильмов»

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2022, 14:48

Фото: pixabay.com

Алексей Воронков: «На сегодняшний день идет лавинообразное сокращение издержек». Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Всего на начало года работало 5709 кинозалов. На 1 апреля коммерческий показ осуществляли 5423 кинозала. 18 апреля хотя бы один сеанс за сутки показало 3633 кинозала. К концу апреля не работало уже 30% кинозалов».



«Это произошло из-за того, что мы оказались не готовы к резкому уходу Голливуда. Модель работы российского кинематографа была построена так, что основные русские фильмы выходили с октября по март. И в этом году все российские картины, которые были сняты, их прокат закончился».

«Из-за этих факторов кинотеатрам надо как-то выживать и экономить. С учетом того, что от государства пока нет финансовой поддержки кинотеатров, как это было во времена пандемии коронавируса, на сегодняшний день идет лавинообразное сокращение издержек – сокращение персонала, аренды и т д. Без поддержки государства в ближайшее время начнут закрываться кинотеатры».



В начале марта руководители голливудских студий The Walt Disney Company. Sony Pictures, Universal Pictures, и Warner Bros начали отказываться от проката своих фильмов в России.