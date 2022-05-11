Актер Константин Лавроненко рассказал о своем отношении к символу Z и артистам, покинувшим Россию

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11 мая 2022, 11:41 Источник: rg.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Константин Лавроненко является единственным российским актером, получившим приз за лучшую мужскую роль в кино на фестивале в Каннах. Он поделился своим мнением о спецоперации армии России на Украине и рассказал о своем отношении к артистам, уехавшим в связи с этими событиями из страны.



В настоящее время Константин Лавроненко играет сэра Лоренса Уоргрейва в спектакле-детективе «И никого не стало» на сцене Театра Табакова. Он заявил, что вывешенная на фасаде здания театра огромная буква Z его нисколько не смущает.



«Буква Z для меня как гвардейская ленточка - она полита кровью миллионов русских дедов и прадедов. В нашей истории все время всё по кругу - нас всегда хотели придушить, а мы всегда давали по зубам. Мне кажется, любому здравомыслящему человеку очевидно: нам опять не оставляют выбора и речь идет о безопасности, о выживании моей страны», - сказал Лавроненко.



По его мнению, покинувшими Россию артистами движет какая-то «непостижимая ненависть» к стране и любившим их людям.



«Среди «уехавших» и «возмущенных» есть талантливые люди, есть рок-музыканты, под песни которых я рос, пел сам под гитару, восхищался ими. Но одна их фраза или поступок перечеркивают всё. Они годами завоевывали сердца и души людей - а теперь оказывается: и эти ватники, и вся страна для них уже значения не имеют? Но кто они, кем бы они были, если бы не эти непонятные им люди, народ? Теперь получается: сами они ноль, пшик», - считает актер.



Он подчеркнул, что в непростые времена русский народ всегда объединялся.



«Помните, в 2014 году была история в Париже с террористами в редакции французского журнала «Шарли эбдо». Люди в Европе вышли с табличками в поддержку – «я Шарли». Но в те же дни параллельно с этим убивали детей на Донбассе. Я все смотрел - а где же европейцы, которые выйдут с табличками «Я Ваня, меня убили в два годика» или «Я Света, мне 5 лет, меня убили»? Бог с ними, с этими европейскими ценностями, тем более что они оказались просто блефом. Но, где были наши правозащитники и пацифисты последние 8 лет?» - заключил Лавроненко.



