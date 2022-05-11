Челябинские больницы проверят на исполнение нацпроекта по борьбе с онкологией

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11 мая 2022, 11:14 Анна Семенова

Проверка коснется онкоклиник Челябинской области. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

Специалисты КСП проверят целевое и эффективное использование бюджетных денег, которые были выделены на реализацию нацпроекта. Будут учтены расходы на покупку лекарств и оборудования для оснащения медорганизаций Челябинской области. Большое внимание ревизоры уделят тому, соблюдались ли требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров и различных работ. Итогом проверки станет резюме – достигнуты ли цели и задачи при исполнении столь важного национального проекта.

Уточняется, что мероприятие это плановое. Объектами проверки станут: Министерство здравоохранения Челябинской области, ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 2», ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 3», ООО Медцентр «Лотос».