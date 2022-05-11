В России закрылись более трети кинозалов с начала 2022 года

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11 мая 2022, 10:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Ассоциация владельцев кинотеатров отмечала, что 1 января 2022 года в РФ работал 2161 кинотеатр (5709 кинозалов). В марте падение финансовых показателей к аналогичному периоду прошлого года составило 44% по сборам и 49% по зрителям. Это уже привело к закрытию кинозалов. По состоянию на 18 апреля в России было зарегистрировано 3633 кинозала. Таким образом, в середине апреля закрытыми оказались 36.4% кинозалов в стране. Сегодня в киноотрасли заняты около 55 тысяч россиян, из них 35 тысяч в самих кинотеатрах, а примерно 20 тысяч на производстве.

Основной причиной нехватки репертуара стал уход международных кинопрокатчиков. Ранее индустрия делала упор на 8-10 премьер каждую неделю. Особенно российское кино концентрировалось на зимнем периоде, когда за счёт длинных выходных удавалось обеспечивать максимальные сборы. В остальное время репертуар заполнялся в основном международными релизами. В результате – сейчас сложилась ситуация, когда в летний период в прямом смысле нечего показывать. В прежние годы доля отечественного кино в летних сборах не превышала 5%.

По словам управляющего партнёра киносети С5 Алексея Воронкова, до декабря 2022 года чистый операционный убыток индустрии составит 11.5 млрд рублей. «Основная проблема – это нехватка оборотов в течение ближайшего полугода для покрытия текущих расходов, - отмечает эксперт. - И кредитными деньгами вопрос не решить. Все кинотеатры уже закредитованы по программе господдержки кино. Да и ни один банк сейчас не будет кредитовать убыточный бизнес».