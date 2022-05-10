Националисты Латвии снесли памятник советским воинам 9 мая

Нет, нацизм в Латвии «не уйдет» сам собой – нужны только жесткие меры! Только! Прямо 9 мая националисты города Елгава снесли памятник советским воинам.
В Елгаве 9 мая снесли памятный камень, установленный в честь советских солдат, которые освобождали город от фашистов.
Очередной нацист и прихвостень латышских легионеров СС из Елгавского самоуправления Мадарс Ласманис дал комментарии:
«Этот памятный камень был посвящен освобождению Елгавы, но по сути освобождения не было. Это историческую несправедливость мы исправили».
Врешь, прихвостень фашистский! Врешь! Памятный камень был установлен в Платонской волости Латвии, где 28 июня 1944 года начались ожесточенные бои за освобождение Елгавы от фашистов! Бои были жестокие за город Елгаву и много советских солдат полегло в латвийской земле.
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