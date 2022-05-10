Латвия: Возмущенные люди кричали националисту: «Фашист. Фашистская морда!»

Несмотря на то, что мэр Риги Мартиньш Стакис приказал трактором убрать цветы около памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков, латвийцы продолжают нести букеты к монументу. Буквально час назад произошел инцидент около памятника Освободителям Риги…
Некий мужчина с собакой решил пробежаться по ковру из вновь возложенных цветов: он топтал цветы, расшвыривал их ногами, взял в руки венок и бросил его. Все это происходило на глазах у людей, которые целый день вновь несут цветы, чтобы почтить память тех, кто боролся против фашистской Германии.
Толпа людей пришла в ярость и готова была реально разорвать мужчину с собакой, но полиция спасла его: стражи правопорядка стали в кольцо вокруг мужчины и не подпускали к нему разъяренных людей.
Латвийцы кричали обыкновенному националисту: «Фашист! Фашистская морда! Дрянь! Св@чь».
Мужчина, поджав «хвост» поспешил сбежать…
А, что будет тогда, когда националисты начнут сносить памятник?
Я горжусь вот такими своими соотечественниками – спасибо! Отстояли память павших солдат ВОВ!
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