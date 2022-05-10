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Латвия: Возмущенные люди кричали националисту: «Фашист. Фашистская морда!»

, 20:02 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия: Возмущенные люди кричали националисту: «Фашист. Фашистская морда!»
Фото: Татьяны Тимуки

Несмотря на то, что мэр Риги Мартиньш Стакис приказал трактором убрать цветы около памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков, латвийцы продолжают нести букеты к монументу. Буквально час назад произошел инцидент около памятника Освободителям Риги…

Некий мужчина с собакой решил пробежаться по ковру из вновь возложенных цветов: он топтал цветы, расшвыривал их ногами, взял в руки венок и бросил его. Все это происходило на глазах у людей, которые целый день вновь несут цветы, чтобы почтить память тех, кто боролся против фашистской Германии.

Толпа людей пришла в ярость и готова была реально разорвать мужчину с собакой, но полиция спасла его: стражи правопорядка стали в кольцо вокруг мужчины и не подпускали к нему разъяренных людей.

Латвийцы кричали обыкновенному националисту: «Фашист! Фашистская морда! Дрянь! Св@чь».

Мужчина, поджав «хвост» поспешил сбежать…

А, что будет тогда, когда националисты начнут сносить памятник?

Я горжусь вот такими своими соотечественниками – спасибо! Отстояли память павших солдат ВОВ!

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