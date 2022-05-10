Шесть качеств, которыми должен обладать врач, чтобы открыть собственную клинику

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10 мая 2022, 17:00

Основатель Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков.

Чтобы построить успешный коммерческий проект в медицинской нише, вовсе не обязательно быть доктором. История знает тысячи примеров, когда талантливый предприниматель собирал мощную команду и создавал рентабельную клинику. Однако, наличие у учредителя врачебных компетенций и доскональное знание закулисных процессов дают ему 100500 очков преимущества, при условии, что он обладает бизнес-мышлением и так называемой предпринимательской жилкой. Основатель Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков создал прогрессивный стоматологический центр с нуля без привлечения кредитных средств и партнёров, начав свой путь врачом-стоматологом. В этой статье он рассказывает, какими качествами должен обладать доктор, чтобы открыть собственную клинику.

1. Умение делегировать.

Убеждение «Никто кроме меня не сделает так, как нужно» может быть полезно для врача, но губительно для предпринимателя. Чем раньше человек это поймёт, тем быстрее он сможет трансформировать своё ремесло в бизнес. Делегирование не только экономит время руководителя, но и позволяет сделать рабочие процессы максимально продуктивными.

2. Здоровые амбиции.

У военных есть хорошая пословица «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Она в полной мере применима к бизнесу — если предприниматель ставит целью открыть частный кабинет, вряд ли он сможет построить что-то по-настоящему большое. Безусловно, с чего-то нужно начинать, но не стоит загонять себя в рамки ещё на старте, мысли о многопрофильном центре или сети клиник, подкреплённые здоровым честолюбием, принесут гораздо больше пользы.

3. Психоэмоциональная устойчивость.

Большинство бизнесменов испытывают перманентные стрессы и должны уметь противостоять давлению и неблагоприятным обстоятельствам, которые непременно будут возникать на пути. Иначе первая стрессовая ситуация может выбить его из седла и, как следствие, разрушить бизнес. К тому же, психически и морально устойчивый человек всегда более продуктивен, чем те, кто подвержен влиянию неблагоприятных факторов.

4. Креативность.

Способность находить нестандартные выходы и принимать непопулярные решения крайне ценна. В сегменте огромная конкуренция, чтобы выделиться на фоне других, нужен творческий подход к решению текущих задач. Креативным предпринимателям проще найти свою нишу и завоевать клиентскую лояльность, они чаще добиваются успеха и достигают высот в своём деле.

5. Решительность.

Бизнес, в том числе стоматологический, всегда сопряжён с рисками. Умение их просчитывать, принимать, а потом молниеносно действовать — ещё один залог успеха предприятия. Важно, чтобы бизнеса чётко понимал, что глобально ответственность за всё, что происходит в клинике, лежит в первую очередь на нём и не перекладывал её на подчинённых. Если директор учреждения или врачи в центре что-то делают не так, возможно, их должностные инструкции прописаны недостаточно тщательно или просто они не на своём месте, в чём прямо или косвенно виноват руководитель.

6. Холодный ум.

В бизнесе нет места эмоциям (не путать с эмоциональным интеллектом). Решения руководителя в первую очередь должны основываться на расчётах или бизнес-чутье, которое приходит с опытом, но ни в коем случае не на желаниях, страхах или других эмоциях. Последние могут дать кратковременный результат, но в конечном итоге с большой долей вероятности приведут к ошибкам, каждая из которых может оказаться фатальной.

В Москве ежегодно с рынка уходят десятки клиник, в кризисы их количество кратно увеличивается. Это происходит, в том числе потому, что врачи, которые их открывают, переоценивают свои бизнес-способности. Любое качество можно в себе развить, а компетенции — приобрести. Важно понимать, в каком направлении двигаться и непрерывно работать над собой. Тогда всё получится.