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10 мая 2022, 14:58 Источник: Аргументы недели-Крым

Семен ЗЕЛЕНСКИЙ «встал в строй» Бессмертного полка в городе Саки, мэр которого заявил, что ветеран за внука не отвечает.

Глава городской администрации Александр ОВДИЕНКО рассказал: «По злой иронии судьбы Семен Иванович героически освобождал Донбасс, Мариуполь, Волноваху и Днепропетровск от фашистской чумы и нацистской гадины, а спустя 77 лет подонок внучек в форме придурка СС делает обратное: создает нацистские формирования, продает НАТОвским козлам землю, политую кровью и притом его легендарного деда».

В своем посте в социальных сетях ОВДИЕНКО написал фамилию президента ЗЕЛЕНСКОГО через «зет» - ZЕЛЕНСКИЙ, притом, что «зет» используется как символ российской военной спецоперации на Украине. Что имел в виду ОВДИЕНКО используя такую транскрипцию мэр не объяснил.