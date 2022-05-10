Мэра Риги Мартиньша Стакиса назвали кладбищенским вором

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10 мая 2022, 14:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Да, такого неуважения к себе латвийцы не видели давно: мэр Риги Мартиньш Стакис, который из партии «Прогрессивные» (ирония судьбы) и выступает за равенство всех национальностей, приказал убрать 10 мая цветы, которые тысячи латвийцев принесли к памятнику Освободителей Риги от нацистов.

Сам мэр Риги Мартиньш Стакис назвал такой поступок… профессиональным… Не слишком умный мэр Риги даже не смог объяснить слово «профессиональный»… О чем речь тогда?

Партия «Согласие» выразила недоверие к мэру Стакису и потребовала его отставки:

«Это аморальный и низкий поступок, единственная цель которого – нанести оскорбление тысячам рижан, возложившим вчера цветы в память о своих предках, воевавших в составе антигитлеровской коалиции в ВОВ. Так ведут себя кладбищенские воры, которые воруют цветы с могилок, и чьи действия осуждаются морально любым народом мира», - заявил депутат РД Константин Чекушин.

А экс-вице-мэр Риги Анна Владова прокомментировала: «Мэр, неспособный сохранить в городе мир и спокойствие рижан – не достоин руководить Ригой!»

Меня удивляет другое – в РД есть и другие «русскоязычные» партии со звучным названием – «Честь служить Риге» во главе с его председателем Олегом Буровым… Более того, представитель этой партии, друг г-на Бурова Эдуард Цеховал, работает главой «Дома Москвы» в Риге и справно получают финансирование из мэрии Москвы…

Я не буду обсуждать деятельность «Дома Москвы» - в Риге она незаметна годами, уж не знаю, какие «отчеты» получает мэрия Москвы… А вот скажу, что даже «взвизга» не было по поводу вандализма мэра Риги – подобные партии предпочитают молчать! И в самое «горячее» время…

Что скажет мэрия Москвы?