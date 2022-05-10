Мнение: Памятник Освободителям Риги от фашизма – современная Сталинградская битва

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

10 мая 2022, 14:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правящие националисты Латвии продолжают с упорством издеваться над памятью латвийцев доброй воли, которые не приемлют нацизм: еще вчера люди возлагали цветы у памятника Победы и площадь около монумента была ярким «ковром», а сегодня их убрали трактором… Более того, снос памятника Освободителям могут начать через две недели. Очень уж торопятся националисты стереть память о Великой Победе!



Люди из того нескончаемого потока, которые вчера пришли к памятнику Освободителям и почтили память павших в борьбе с фашизмом, крайне удивлены и унижены тем, что сегодня, 10 мая, по распоряжению самоуправления Риги, ковер из цветов убрали.



Одним из первых по этому поводу выступил лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович:



«Я не знаю, кто отдал трактористу распоряжение убрать ковер из цветов рядом с памятником, но этот человек негодяй и провокатор. Он в самой неизменной форме задел уважение людей. Это демонстрация власти по отношению части жителей Латвии. Неужели власть действительно боится цветов? И я хочу спросить – почему этим поступком вы вредите нашему государству? Почему вы хотите вызвать злость? Неужели вы не понимаете, что перемололи не только цветы, но и хрупкий мост взаимного доверия, который в нынешних условиях надо было бы всеми силами крепить».



Бюро по защите Конституции Латвии (лично я сомневаюсь в ее существовании – прим.авт.) распространило совсем недавно предупреждение, что действия вокруг памятника связаны с определенными рисками провокаций… Разумеется, со стороны России.



А не ошиблось ли хорошо оплаченное бюро «Конституции» Латвии с провокаторами? Кто провоцирует тех людей, которые пришли к памятнику, чтобы отдать дань уважения? Кто? Разумеется те, которые являются потомками латышских легионеров СС, «любителей» обыкновенного фашизма…



Как же поторопились националисты Латвии! Обычно, цветы лежали несколько дней около памятника и их убирали по мере высыхания… Сейчас торопятся!



Более того, в канун праздника Дня Победы комиссия Сейма по иностранным делам приняла решение, которое националисты назвали историческим – снести памятник Освободителям Риги в скором времени – пару недель! Видимо, нацистам Латвии мало «разговоров» о памятнике, они торопятся приостановить латвийско-российский протокол о социальной защите, проживающих в Латвии военных пенсионеров РФ и членов их семей. Насколько я понимаю, военных пенсионеров РФ и членов их семей хотят оставить без средств к существованию и элементарной медицинской помощи…



До какой же низости надо дойти, чтобы «возрождать» фашизм в Латвии? И тут вопрос уже не к реакции России, а другим странам Европы, которые получили освобождение от фашизма в 1945 году – почему допускаете откровенный нацизм к нацменьшинствам в Латвии?



Вопрос о сносе памятника Освободителям в Латвии – обоюдоострый.



Увы, не все депутаты Сейма готовы смело сказать свое слово… Я вчера беседовала со своей приятельницей экс-министром благосостояния Латвии, депутатом Сейма Рамоной Петравичей… В свое время Рамона очень много сделала для пенсионеров, малоимущих, инвалидов – им прибавили пенсии, социальные выплаты… При ней был расцвет благосостояния Латвии… Сегодня, увы, при иной власти, полнейший упадок… Петравича никогда не была «националом», а очень демократичным и доброжелательным человеком, но даже она вчера мне сказала: «Я не хочу говорить о памятнике… Не моя тема…» Ее слова вызвали у меня шок – это же твои избиратели, которые верят и ждут от тебя хоть одно слово… Они же пойдут голосовать за тебя… К сожалению, многие не пойдут уже… Речь идет о простом уважении к своим согражданам – неужели, когда ты видишь, как назревает конфликт – нужно молчать?



А вот г-н Урбанович вызвал у латвийцев глубокое уважение – глава партии «Согласие» прекрасно понимает последствия таких поступков националов… Тут уже провокацией не обойтись! Тут отвечать придется! Потому как беспредел!



На что рассчитывает Латвия? На НАТО? Конечно! Только доморощенные латышские политики не в состоянии просчитать даже полтора шага вперед – видя, как проходили мероприятия 9 мая в Германии, Франции, Болгарии и как в Берлине полиция убирала 25-метровый флаг Украины, а г-н Макрон заявил, что Украине «светит» членство в ЕС только через много, много, много лет… не может понять убогое латышско-американское правительство, что так просто не будет – страны Европы, которым советский солдат принес свободу в 1945 году, «не пойдут» в этом вопросе ссориться с Россией… И уж точно не встанет в подобных вопросах на сторону Латвии, особенно, когда будут «уничтожать» нацменьшинства… Но, ненависть историческая националистов Латвии вырвалась наружу с февраля этого года – снести, уничтожить, сломать, «расстрелять»!



Комментарии латвийцев в социальных сетях:



«Совсем упыри нацики обнаглели. Они перешли черту!»



«Что скажет РОССИЯ? Обязана вступиться за русскоязычных Латвии. Прекратить нацизм!»



«Чего они добиваются? Они зовут Путина в Латвию? Так его долго просить не надо – придет бороться с нацизмом!»



«Я понимаю так, что националисты хотят разделить народ… поссорить народ, развязать военные действия тут… Почему эта национальность такая тупая? Как можно поступать со своими согражданами так мерзко?»



«Пора ответить этим националистам! Пора!»



Вот потому я обращаюсь к людям доброй воли Европы, своим коллегам и своим латвийцам: «Если мы не хотим потерять мирное небо над головой, то следует остановить обыкновенный нацизм в Латвии, который поднимает голову! Именно в Латвии! Я не видела ни в одной стране Европы такого национализма! Если вы не хотите такой ситуации, как сейчас на Украине, то, люди доброй воли, остановите то, что происходит в Латвии! Ситуация с памятником Освободителям Риги от нацизма – современная Сталинградская битва! Помните, как нацизм не прошел в этой страшной бойне? Помните слова – «За Волгой дороги нет!» У нас, дорогие соотечественники, нет дороги за монументом Победы! Если придут все те, кто пришел 9 мая возложить цветы к памятнику, когда его будут сносить, то ничего не получится у желающих возродить нацизм!»



Пока я писала, то стало известно, что приказ убрать цветы отдал неумный мэр Риги Мартиньш Стакис. И только партия «Согласие» потребовала созвать заседание, чтобы отстранить от занимаемой должности этого мэра.



А люди продолжают приходить к памятнику, чтобы возложить цветы… Скоро вновь яркий ковер украсит подножье монумента… Вот и ответ националам Латвии от народа!