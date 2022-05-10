Машины и запчасти будут поставлять в Россию «параллельно»

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10 мая 2022, 13:31 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Минпромторг предоставил возможность без разрешения правообладателя ввозить в Россию автомобили всех популярных брендов, а также некоторые автозапчасти. При этом ни один иностранный автоконцерн официально не заявлял об уходе с рынка РФ.



В список разрешенного «параллельного импорта» попали Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors (включая отдельные упоминания Cadillac, Chevrolet, GMC), Dodge, Mitsubishi, Renault, Hummer, Rover, Tesla, Lincoln, Mercedes-Benz (а также Daimler, Maybach, Smart), BMW и Mini, бренды VW Group (Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi), Toyota и Lexus, Lamborghini, Ferrari, Seat, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda и Acura, Infiniti и Nissan, Rolls-Royce, Bugatti, а также грузовые Scania, MAN, DAF Trucks и Volvo.



Интересно, что именно об уходе с рынка РФ с момента начала военных действий не заявил ни один из этих автоконцернов. Они сообщали лишь о приостановке работы в нашей стране, хотя частично их продукция подпадает под запрет на экспорт из США, ЕС и Японии так называемых предметов роскоши. Tesla и вовсе никогда официально не поставлялась в Россию.



После начала событий на Украине логистика доставки автозапчастей в РФ значительно усложнилась. Поставка запчастей из Азии затруднилась из-за логистики, а из Европы — из-за санкций. На этом фоне стало невозможным как доставить комплектующие на конвейеры, так и обеспечить сервисные работы. Тем временем дилеры пока еще сообщают о наличии запчастей на складах.



Минпромторг легализовал также ввоз в РФ шин Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone. Причем в конце апреля Continental возобновил работу завода в РФ, но его продукция все равно оказалась в списке.



