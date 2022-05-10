С сегодняшнего дня туристов не пустят на Тургояк

В лесном массиве запрещены любые пешие прогулки, езда на мотоциклах и велосипедах.
В Челябинской области установился IV класс горимости леса, это высокая степень опасности, выше только чрезвычайная. В связи с этим в мэрии Миасса приняли решение организовать посты на озере Тургояк. Туристов, решивших провести выходной в лесном массиве на берегу живописного водоема, будут отправлять домой. Даже тем, кто организует отдых в районе озера, нужно получать пропуск в МКУ «Управления ГОЧС».
Южноуральцам напомнили, что сейчас любое действие с огнем под строжайшим запретом. Заходить и заезжать в лес нельзя, в том числе на велосипедах и мотоциклах.
Курящим нельзя бесконтрольно бросать окурки, любителям шашлыков - разжигать костры, даже в личном саду, если у вас нет безопасного мангала. Сейчас даже маленькая искра может стать причиной большой трагедии.