С сегодняшнего дня туристов не пустят на Тургояк

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

10 мая 2022, 10:11 Анна Семенова

Любая искорка может стать причиной пожара в сухую погоду. Фото: администрация Миасса

В лесном массиве запрещены любые пешие прогулки, езда на мотоциклах и велосипедах.

В Челябинской области установился IV класс горимости леса, это высокая степень опасности, выше только чрезвычайная. В связи с этим в мэрии Миасса приняли решение организовать посты на озере Тургояк. Туристов, решивших провести выходной в лесном массиве на берегу живописного водоема, будут отправлять домой. Даже тем, кто организует отдых в районе озера, нужно получать пропуск в МКУ «Управления ГОЧС».

Южноуральцам напомнили, что сейчас любое действие с огнем под строжайшим запретом. Заходить и заезжать в лес нельзя, в том числе на велосипедах и мотоциклах.

Курящим нельзя бесконтрольно бросать окурки, любителям шашлыков - разжигать костры, даже в личном саду, если у вас нет безопасного мангала. Сейчас даже маленькая искра может стать причиной большой трагедии.