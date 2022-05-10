Хабаровские студенты вышли в финал всероссийского конкурса

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10 мая 2022, 09:02

Пять участников из Хабаровского края вышли в финал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Очный полуфинал конкурса проходил во Владивостоке.

Участникам пришлось побороться в трех блоках этапа соревнования. Составлены они были в разном формате: «Кейс-турнир», «Школа будущего» и «Педагогический ориентир». Результаты помогли определить профессиональные, личностные и лидерские качества претендентов на победу.



В конкурсе участвовали свыше 70 студентов из дальневосточных вузов. В финале Хабаровский край будут представлять двое студентов Хабаровского педагогического колледжа имени героя Советского Союза Д. Л. Калараша – Ирина Вишневская и Екатерина Глущенко, двое учащихся Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета – Евгения Катаева и Анатолий Кучебо, и студентка Комсомольского-на-Амуре государственного университета Валерия Колмыкова.

По словам главы регионального Минобразования Виктории Хлебниковой, этот конкурс идеально подходит для молодых людей, которые не боятся экспериментировать, «мыслить нестандартно» и «громко заявлять о себе».



- В число финалистов вошли обучающиеся Хабаровского педагогического колледжа. За свою почти столетнюю историю учреждение зарекомендовало себя настоящей кузницей кадров для сферы образования региона. Его выпускники регулярно демонстрируют высокие результаты на конкурсах профессионального мастерства краевого и всероссийского уровней, - отметила министр.

Призеры конкурса смогут пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан». Кроме того, они получат подарки от партнеров соревнований.