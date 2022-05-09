Актуальный вопрос в сезон дач и отпусков: как защитить свою квартиру от кражи

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9 мая 2022, 23:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: depositphotos.com

С началом дачного сезона возникают опасности квартирных краж. Ведь люди большую часть времени проводят в загородных домиках, а квартиры обычно пустуют. И вот как раз в это самое время можно невольно стать жертвой преступления. Квартирные воры есть почти в каждой стране. И не стоит об этом забывать. В России квартирные кражи вершатся, и даже несмотря на эффективную работу правоохранителей, эта проблема ещё не иссякла.



Эксперты советуют людям быть осторожнее. По мнению криминолога Шелупахина, самый простой способ защиты от квартирных краж – это качественные двери с хорошими замками. Открыть, разумеется, можно любой замок, но если он сложный, то процесс взлома будет долгим и болезненным, и несомненно привлечёт внимание людей. Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко рекомендует оборудовать квартиру сигнализацией, желательно известной хорошей марки. Также никогда не стоит рассказывать об отъездах малознакомым людям или тем, к кому мало доверия.



Если в доме есть консьерж, то можно попросить его более внимательно приглядывать за жилплощадью на время отъезда либо же обратиться к близким друзьям, чтобы те не теряли бдительность. Им также можно доверить ключи. Елена Мищенко советует ещё установить в подъезде или на территории дома камеры или же их муляжи. Иногда жильцы просто могут вешать объявления, что в квартире есть злая собака. Это тоже может помочь. Жильцам нижних этажей настоятельно рекомендуется загородить балконы и окна решётками. Это, возможно, не совсем эстетично, зато очень безопасно.



А в случае если в квартиру всё-таки проникли злоумышленники, рекомендуется сразу же вызывать полицию. При этом, в помещение лучше не заходить и ничего не трогать. Это может обеспечить сохранность следов, по которым вероятно можно будет найти преступников. Обычно кражи оказываются серийными, и в базе данных МВД хранятся улики с разных мест преступления. В случае если имущество застраховано, лучше после обращения к правоохранителям позвонить в страховую компанию. Контакт-центр таких организаций работает круглосуточно.