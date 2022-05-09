Опубликованы фото с Парада Победы на Красной площади

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9 мая 2022, 22:26

фото с сайта Кремля

В Москве 9 мая состоялся Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На сайте Кремля появились кадры парада. На параде присутствовал Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

Парад принял Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Командовал парадом Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В составе пешей колонны по Красной площади прошли 33 парадных расчёта, состоящих из офицеров, сержантов и солдат всех видов и родов войск Вооружённых Сил РФ, представителей других силовых ведомств, курсантов и воспитанников военных образовательных учреждений, юнармейцев, казаков.

По брусчатке Красной площади проехали легендарный «танк Победы» Т-34–85, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М», боевые машины пехоты БМП-3 и «Курганец-25», танки Т-90М «Прорыв» и новейшие Т-14 «Армата», ОТРК «Искандер-М», комплексы ПВО С-400 «Триумф» и другая военная техника.

Воздушную часть парада отменили из-за погодных условий.