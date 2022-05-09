Как частной клинике выжить в кризис: личный опыт владельца стоматологического центра

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9 мая 2022, 22:04

Владелец стоматологического центра Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков.

Недальновидная политика глобалистов в лице коллективного Запада привела к тому, что человечество начало отходить от модели однополярного мира и Россия оказалась в авангарде этих трансформаций. Такие перемены не могли пройти незаметно, особенно остро на них отреагировал бизнес, который после введения санкций столкнулся с рядом сложностей. В этой статье владелец московского стоматологического центра Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков делится своим видением ситуации и рассказывает, как частной клинике выжить в кризис на фоне санкций.

Смутные времена

Это определение по мнению многих россиян наиболее точно характеризует период, который все мы сейчас проживаем. Санкционное давление привело к инфляции, нестабильности валютных курсов, дефициту группы товаров и неопределённости, которая, несмотря на стабилизацию ситуации в моменте, до сих пор витает в воздухе. Бизнес, в том числе медицинский, ощутил снижение покупательской способности клиентов, перебои поставок и нехватку комплектующих/медикаментов/расходных материалов. Премиум-сегмент стоматологии тяжелее других переживает это, так как импортозависим на 80-90 %. Несмотря на это, упаднические настроения отсутствуют. Это очередной вызов, который принят и нет никаких сомнений в том, что мы его преодолеем. Более того, преодолев, станем сильней.

Что делать

Теперь немного конкретики. Сложная экономическая ситуация требует выверенной антикризисной стратегии и молниеносных действий. Мы выделили для себя ряд приоритетных направлений, на которых будем концентрироваться в первую очередь:

• Работа с контрагентами. Сразу после объявления СВО большинство дистрибьюторов подняли цены на 20-30 %, отдельные группы товаров выросли на 300 %. После стабилизации валютных котировок цены не снизили, поэтому многие клиники были вынуждены увеличить прайс. Мы не стали исключением, хотя весь апрель держали цены на докризисном уровне. Сейчас прейскурант пересмотрен, но переговоры с контрагентами на предмет поиска компромисса ведутся постоянно.

• Поиски альтернатив. Мы активно работаем над снижением зависимости от поставщиков, которые вынуждены поступаться коммерческими интересами под давлением политиков. Например, некоторые корейские системы имплантации не уступают по качеству топовым швейцарским, но стоят кратно дешевле, а итальянские элайнеры FlexiLinger российского производства работают даже быстрее, чем американские. Брендам, которые уходят с рынка или стали недоступными из-за санкций, находим равноценную альтернативу, не в ущерб качеству их продукции, естественно.

• Оптимизация бизнес-процессов. Наш центр всегда отличался прогрессивностью, поэтому ключевые бизнес-процессы давно оцифрованы. Но, как известно, предела совершенству не существует, поэтому всегда есть над чем работать. Мы уже внедрили онлайн-консультации, глобальную CRM и колл-трекинг, сейчас самое время продолжить апгрейд.

• Усиление команды. Реализуется за счёт повышения квалификации штатного персонала и поиска новых специалистов. Мы не сокращали персонал в самые тяжёлые времена, в том числе в пандемию, когда большинство клиник были закрыты, не собираемся это делать и сейчас. Наоборот, ищем возможности расширяться, поэтому пребываем в перманентном поиске топ-специалистов.

• Улучшение сервиса. Демпинг — не наш путь. Все понимают, что снижение цен в нынешней ситуации возможно только за счёт использования менее качественных материалов или привлечения менее квалифицированных кадров. Мы конкурируем за счёт профессионализма, комплексного решения проблем пациентов и люксового сервиса, который считаем неотъемлемой частью дентального центра в премиум-сегменте.

Это ориентиры, которых будем придерживаться в кризис, делая ставку на качество предоставляемых услуг, безопасность пациентов и высококлассный сервис. В лице руководителя я успешно преодолел 4 глобальных кризиса, и как показывает практика, такой подход себя оправдывает.