Геннадий Селезнев и группа «Рождество»: Россия – сила

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9 мая 2022, 20:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

День Победы – особый праздник для российского человека – День гордости, памяти, величия! «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», помните слова песни из фильма «Офицеры»? Вот потому и принято поздравлять в этот праздничный день друг друга. Геннадий Селезнев, лидер группы «Рождество» поздравил россиян с Днем Победы… интересно…

«Поздравляю всех с Днем Победы! Это светлый и важный праздник для всех нас! Да, особенно в период спецоперации… Весь мир смотрит на нас! А мы – сила! Россия – сила! Мы не кланялись никогда фашистам, а побеждали! И сейчас победим! Я нахожусь в Крыму, готовлюсь к выступлению… Я рад, что люди приходят на концерты, живут, любят. С праздником! С Днем Победы!»