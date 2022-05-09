Полевые кухни: что такое «переносной очаг» Турчановича

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9 мая 2022, 19:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

«Война войной, а обед по расписанию». Эту пословицу знают все. Но не все задумываются о том, как именно появилась военно-полевая кухня для солдат. Первые полевые кухни возникли ещё в Германской империи. В 1892 году немецкий инженер Рудольф получил патент на изобретение Feldkocherd, что означало «полевую плиту». У неё имелось два котла: один предназначался для готовки, другой – для кофе. В кайзеровской армии 1890-х уже вовсю использовали Feldkocherd. В Россию нечто подобное пришло несколько позже.

Случилось это из-за конкурса на лучший проект военно-полевой кухни, объявленного военным министерством. Победителей в конкурсе не нашлось, но из 15 представленных образцов наиболее интересными в плане разработки были признаны однокотловые 4-колесная пехотно-артиллерийская и двухколёсная кавалерийская кухни от варшавской компании «Крыштоф Брун и сын». Во время подавления Ихэтуаньского восстания эти кухни уже присутствовали у российских солдат. Позднее на вооружение царской армии приняли походную кухню системы Боголюбского и пехотно-артиллерийский образец системы штабс-ротмистра Маргушина.

Но самым известным из всех проектов полевой кухни стало детище подполковника Антона Турчановича. Сам подполковник начинал свою карьеру простым солдатом, и он, как никто другой, прекрасно понимал значимость кухни для бойцов в полевых условиях. Он знал в каких условиях она должна использоваться, и какие требования к ней будут предъявляться. Изобретение Турчановича получило название «универсального переносного очага». Оно состояло из двух котлов, закреплённых на повозке, и отдельного ящика с кухонной утварью и продовольствием. Один из котлов предназначался для приготовления супов, другой – для каш.

Котёл обладал специальным покрытием – «масляной рубашкой». Благодаря этой детали пища никогда не пригорала. Чтобы накормить роту бойцов полноценным обедом, требовалось не более 4-х часов. Котёл для первых блюд ёмкостью 90 литров закипал за 40 минут. В качестве топлива использовались хворост, торф и уголь. Подполковника Турчановича любили в армии и часто хвалили за то, что «спас солдат от голода». К тому же благодаря его детищу, бойцы получили горячее питание в обязательном порядке. А к военным специалистам стали добавляться повара.

Полевая кухня действительно спасла многих бойцов от слабости и голода. Но всё изменилось после Революции. В 1917-м Турчановича отправили в отставку. А в 1943-м году он умер в Брацлаве во время немецкой оккупации. Причиной смерти стал голод. Зловещая ирония судьбы состояла в том, что человек, накормивший тысячи бойцов горячей пищей, в итоге стал «заложником» голода и изнурения. Но чтобы совсем уж исправить жизненную несправедливость, спустя годы в Брацлаве установили памятник Турчановичу. О нём и о его детище не забывают до сих пор.