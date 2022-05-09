День Победы в Латвии: люди нескончаемым потоком идут к памятнику Освободителей, чтобы возложить цветы

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9 мая 2022, 19:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

9 мая в Латвии. День Победы. Как же праздник победы над фашизмом боялись националисты Латвии – «пригнали» взвод полицейских, за месяц «внушали» пропаганду, чтобы латвийцы не шли к памятнику Освободителей Риги от фашистских захватчиков… Не получилось! Люди целый день идут нескончаемым потоком к мемориалу, чтобы возложить цветы!

Если честно, то я предполагала, что так именно и будет! Уж слишком горячо радикально настроенные националы «убеждали» латвийцев, чтобы они сидели дома! Даже подключили полицию к такой пропаганде, да и «мудрые» националистически настроенные политологи давали «прогнозы» - мол, в этом году очень мало будет народа в парке Победы.

А правящие националисты, вроде евродепутатов Сандры Калниете и Инесе Вайдеры, разорялись – «те, кто пойдет к памятнику – «есть» преступники!»

А самый ярый националист и любитель латышских легионеров СС Янис Домбрава заявил: «Те, кто принимал участие в ВОВ – военные преступники! Они совершили преступление против человечности!»

Вона как! Мы видим, как «огрызки» латышских легионеров СС прославляют нацизм…

И каков итог?

На данный момент у памятника образовалась очередь из желающих возложить цветы к монументу! Общественный транспорт не может спокойно двигаться, потому как люди идут, идут, идут…

Возложить спокойно цветы нельзя – полиция не дает это сделать! Люди не могут подойти к памятнику, огороженному барьерами – положить цветы можно на столики, которые потом относят к монументу нанятые люди.

Конечно, возложить цветы и почтить память участников ВОВ прибыл посол РФ в Латвии Михаил Ванин, представители посольства Азербайджана, Русский Союз Латвии с его председателем Татьяной Жданок…

Несмотря на то, что латышско-американское правительство в сотрудничестве с полицией, службой государственной безопасности, призывало не приходить к памятнику Освободителей Риги, народ не только пришел, но и были те, у кого была георгиевская ленточка, буква «Z» на букете цветов и на одежде, а были и те, кто громко и отчетливо «9 мая – СЛАВА РОССИИ! УРА!» и им аплодировали…

Интересный факт: среди желающих положить цветы к памятнику есть и недовольные, если цветы, которые они принесли, ставят перед забором с украинским флагом. Не хотят, чтобы их цветы отождествляли с Украиной.

Кстати, в ночь на 9 мая с памятника советских времен «Защитникам Лиепае» (в одноименном городе) был сорван украинский флаг.

Полиция Латвии к обеду в связи с 9 мая задержала восемь человек и возбудила 15 административных дел! Это те люди, которые открыто высказывали свою симпатию, любовь к России.

Был один интересный случай: около памятника появился шестилетний ребенок в стилизованной военной (советской) форме… Надо ли говорить, что полиция Латвии моментально начала проверку по этому факту?

Я упомянула в начале статьи, как националисты разорялись, что те кто придут к памятнику Освободителей и будут праздновать 9 мая – враги Латвии… Получается, что нескончаемый поток латвийцев – враги Латвии? И что с ними «сделать»? Думаю, что такие, как националисты «домбравы», «вайдеры» и прочая «шалупень», уж простите сказали бы – расстрелять!

Не оправдал латвийский народ доброй воли «мечты нацистов» - пришли к памятнику и возложили цветы!

И ничего не смогли националисты Латвии с этим поделать – ни угрозы, ни полиция не смогли остановить людской поток! А потому, как не хотят люди доброй воли иметь ничего общего с нацизмом, который поднимает голову в Латвии! Этим людям дорога память своих предков…

Кстати, сегодня я поздравила знакомого ветерана ВОВ, и он мне сказал: «Деточка, мы свое дело сделали в 1945, освободили мир от нацизма… Теперь ваша очередь!»

И я подумала, а если весь этот поток придет к мемориалу, когда нацисты начнут его сносить – что будет? Побояться задавить! Побоятся скандала! Побоятся России и людского гнева! Вот только надо всем вместе!

А латвийцы продолжают идти, идти, идти к памятнику Освободителей Риги, чтобы возложить цветы!