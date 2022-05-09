Глава ДНР Денис Пушилин зажег Вечный огонь в Мариуполе

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9 мая 2022, 18:52

Глава ДНР зажег Вечный огонь в Мариуполе, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 9 мая в День 77-й годовщины Великой Победы зажег Вечный огонь в Мариуполе. Пушилин поздравил жителей освобожденного Мариуполя со священным праздником – праздником Победы.

"Я очень и очень рад, что у нас есть сегодня возможность поздравить жителей освобожденного Мариуполя с Днем Победы... Впереди еще много важных шагов и битв до того момента, как будет освобожден весь Донбасс, когда мы выйдем на конституционные границы", - сказал глава ДНР и выразил уверенность: "Победа близка. Потому что за нами правда и мы сражаемся не за какие-то выгоды, мы сражаемся за свои семьи, своих близких, свою землю".

Глава ДНР поздравил также жителей России с Днем Победы. Денис Пушилин в прямом эфире российской медиагруппы ВГТРК рассказал о первом с 2014 года празднике 9 мая в освобожденном Мариуполе.

Он выразил благодарность всем военнослужащим России, которые участвуют в спецоперации, в освобождении Мариуполя, где плечом к плечу российские военнослужащие и военнослужащие ДНР сражаются с неонацизмом. Пушилин сказал об уверенности в том, что Донбасская земля вскоре будет полностью освобождена от украинских захватчиков.