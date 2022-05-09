Депутат ГД Тамара Фролова: Время не властно над величием подвига русского народа

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2022, 18:26 Тамара Фролова

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Наши уважаемые ветераны, дорогие жители нашей необъятной страны!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы – священным праздником, который золотыми буквами вписан в историю нашей страны!

Время не властно над величием подвига русского народа. Он и по сей день горит вечным огнем в наших сердцах. И нет семьи, и нет дома, в котором не жила бы память о тех, кто отдал жизнь за родную землю, ее свободу и независимость. Слава нашим воинам-освободителям, живым и павшим! Мы помним, мы гордимся!

Завоеванная в далеком 45-м триумфальная Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед, защищая честь и достоинство многострадальной России от порочного нацизма. И в этом наша правда, сила и слава!

Пусть же наша общая история, крепкая вера и любовь к Родине и впредь объединяют нас, делая непобедимыми перед лицом любых испытаний! И пусть немеркнущий свет Великой Победы освещает нашу жизнь, наполняя ее миром, счастьем и созиданием!

С праздником!