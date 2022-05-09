Герои спецоперации на Донбассе стали в строй «Бессмертного полка» в Краснодаре

Аргументы Недели. Кубань → Общество

9 мая 2022, 17:45

В акции «Бессмертный полк» в День Победы приняли участие тысячи жителей Кубани. Больше 115 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Краснодаре. Потомки воинов-победителей пронесли по улицам краевой столицы портреты дедов и прадедов, которые ценой жизни отстояли мир весной 1945 года.

В нынешнем году колонну воинов, защитивших Родину ценой жизни, пополнили наши земляки-кубанцы, с честью выполнившие долг в ходе спецоперации российской армии на Донбассе. Портреты погибших героев пронесли по главной улице Краснодара активисты-общественники, журналисты, горожане.

– Именами этих ребят нужно называть улицы, об их подвигах нужно рассказывать школьникам, чтобы дать нашим детям своих, а не западных, героев, чтобы было им на кого равняться. Портреты воинов, которые отдали жизнь за нас с вами, должны быть во всех городах и станицах, пусть каждый, глядя на них, спрашивает себя: а что я сделал для страны, которая меня вырастила, за которую погибали деды-прадеды? – рассказали активисты.

Воины, погибшие в ходе спецоперации российской армии на Донбассе, девятого мая стали в строй «Бессмертного полка» на Кубани, в Ростовской области, в Крыму и Севастополе.