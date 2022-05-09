Борисов: гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и крылатые ракеты «Калибр» улучшат

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9 мая 2022, 17:37 Источник: Интерфакс

Юрий Борисов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве России оборонно-промышленный комплекс, заявил о работе над улучшением гиперзвукового комплекса "Кинжал" и крылатых ракет "Калибр".

Борисов в интервью "Интерфаксу" ко Дню Победы заявил о работе над увеличением дальности применения "Калибра" и модернизации "Бастионов".

По информации вице-премьера, в мире ни у одного государства нет подобного гиперзвуковому комплексу "Кинжал" вооружения. Борисов подчеркнул, что летящую с превышающей скорость звука более чем в десять раз ракету, при этом маневрирующую на всей траектории своего полета, невозможно перехватить средствами ПВО-ПРО.

Он рассказал, что была проведена серьезная модернизация системы информационного обеспечения применения крылатых ракет "Калибр", и это в разы сократило сроки их подготовки к боевому применению.

Зампред правительства добавил, что ведется работа над увеличением дальности применения "Калибра" и над расширением возможностей взаимодействия с различными средствами целеуправления. Борисов отметил, что практически все комплексы, стоящие на вооружении ВС РФ, совершенствуются и модернизируются с учетом опыта их боевого применения. "Калибры" активно применялись во время операции в Сирии.

В интервью Борисов заявил о том, что Россия в ходе спецоперации по защите жителей республик Донбасса широко применяет авиационные управляемые ракеты "воздух-земля", крылатые ракеты воздушного и морского базирования большой дальности и гиперзвуковые ракеты авиационного комплекса "Кинжал", ОТРК "Искандер-М".

"Все типы российского высокоточного оружия подтвердили свои боевые характеристики, что позволило с высокой точностью поражать объекты военной инфраструктуры на всей территории Украины, и минимизировать потери среди мирного населения", - подчеркнул Борисов.