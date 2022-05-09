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Мэр Праги выступил с инициативой лишить маршала СССР Ивана Конева звания почётного гражданина

, 16:22

Мэр Праги выступил с инициативой лишить маршала СССР Ивана Конева звания почётного гражданина
Иван Конев, globallookpress.com
Почетный гражданин маршал СССР Иван Конев лишён звания властями Праги. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на чешское агентство СТК.
Согласно заявлению пражской мэрии, Конева лишили звания из-за участия в подавлении восстания в Венгрии и берлинском кризисе 1961-1962 годов. Инициатором выступил мэр города Зденек Гржиб, который отметил, что Иван Конев поддерживал критику преступлений Сталина, а также осуждение политической фигуры. Также, по словам мэра, маршал СССР «намеревался осуществить военное вмешательство в Польше». 
Звание почётного гражданина Иван Конев получил за освобождение Праги от фашистов.

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