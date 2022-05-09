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9 мая 2022, 15:58

В. Путин с ветеранами войны, фото с сайта Кремля

Трансляцию парада Победы Москве 9 Мая смотрели миллионов людей во всем миру. Торжественный парад по случаю 77-летия победы в Великой Отечественной войне сегодня прошел на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин перед парадом выступил с речью, в которой рассказал о военном освоении постсоветского пространства странами НАТО и подготовке Украины для агрессии в отношении России.

Путин заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессии и подчеркнул, что это было единственное правильное решение.

Теперь иностранные пользователи соцсетей активно обсуждают парад Победы и выступление российского лидера.

Жители разных стран усмотрели отсутствие у НАТО шансов на победу над Россией и провал киевского марионеточного проекта.

Жительница США Alyssa Frensor отметила, что Путин сегодня "чествовал американских ветеранов, которые хотели приехать на парад в Москве, но им не позволили". "И он упомянул их прежде, чем почтить память павших во Второй мировой войне. Дед моего друга ездил каждый год, но в этом году наша история внезапно была переписана. Внезапно русские – больше не наши братья. Внезапно американцы больше полюбили чертовы батальоны. Внезапно кормить Украину оказалось важнее, чем кормить мою семью", - написала американка.

Baryax Sparks заметил, что "разжигатели войн, США и воры из НАТО, попытались использовать комика-марионетку и до сих пор делают это, чтобы приблизиться к границам России и создать угрозу ее безопасности", - цитирует пользователя сети ФБА "Экономика сегодня".

Испанцу Juan Cumia интересно, "что заставляет коалицию США и Великобритании думать, что они могут сокрушить Россию". "Они проигрывали все войны с 1945 года, за исключением Фолклендской", - добавил он.