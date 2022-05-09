Депутат ГД Шеремет выразил благодарность российским солдатам за обеспечение безопасности на освобождённых территориях

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9 мая 2022, 15:33

Gilles Bader/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Обстрел Херсона ВСУ 9 мая, в День Победы, — это «фашистский террор». Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на слова депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

Депутат заявил, что ВСУ осуществляют настоящий «фашистский террор» и способны воевать только с мирным населением. Также Шеремет выразил благодарность российским военным, которые обезопасили освобождённые от укронационалистов территории.

Он также в очередной раз подчеркнул, что российская военная операция была начата вовремя.

Ранее сообщалось, что украинская сторона произвела попытку обстрелять Херсон в День Победы, однако ракеты были перехвачены системами ПВО.