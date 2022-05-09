Подразделения ВСУ массово отступают после сокрушения Лисичанско-Попаснянской группировки

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9 мая 2022, 13:40

Зачистка Попасной после двух месяцев ожесточенных боев стала сигналом для командования ВСУ в Лисичанске, которое спешно спасает свои подразделения.

Бригада ВСУ покинула населенный пункт вечером 8 мая, сразу после освобождения российскими силами Попасной. Эта победа позволила союзным подразделениям выйти на оперативный простор и начать наступление в сторону укрепрайона Лисичанск — Северодонецк — Рубежное. В попытке избежать полного окружения, украинская группировка предпочла отступить от Лисичанска.

«Сегодня союзными войсками взят под контроль н.п. Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — пояснил посол ЛНР в России Мирошник.

Бои за Попасную шли на протяжении двух месяцев. Продвижение наступающей группировки было затруднено в связи с невозможностью использовать авиацию и артиллерию, поскольку ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей из города. Противник создал здесь мощные укрепрайоны с системой минных полей и траншей, по которым осуществлялись переброски техники. По итогам «попаснянской мясорубки» погибли около 2 тысяч украинских военных, многие с конца апреля начали сдаваться в плен. По их словам, командование не проинформировало их о переброске в Попасную, где они не хотели воевать из-за слухов о крайне жестоком противнике.

Прорыв фронта в Попасной удалось обеспечить благодаря штурмовикам «ЧВК Вагнера», на которых легла вся тяжесть городских боев, сообщают источники.

Украинские подразделения отступают на линию обороны Славянск-Краматорск-Бахмут в надежде не повторить трагическую судьбу сослуживцев в Попасной. Российские силы в ближайшее время приступят к зачистке Золотого, Врубовки и Горского, что стало возможным после освобождения Попасной.