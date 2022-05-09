Путин возложил цветы к стелам Ленинграда, Смоленска, Киева и других городов-героев

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9 мая 2022, 11:33

стела города-героя Ленинграда, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 9 мая, возложил в Александровском саду в Москве цветы к стелам Ленинграда, Киева, Волгограда, Смоленска и других городов-героев.

Ранее сегодня Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. После этого глава государства прошел вдоль кремлевской стены и возложил цветы к стелам городов-героев, а также задержался у названий городов воинской славы.

На Красной площади в Москве сегодня состоялся парад Победы, в котором приняли участие одиннадцать тысяч военных.