Душа русского солдата: в кино новая экранизация участника Ржевской битвы

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9 мая 2022, 10:23

Перед Днем Победы в российский прокат вышел фильм Кирилла Зайцева «Сашка. Дневник солдата». Ветеран войны (Иван Криворучко), перечитывая свой дневник, вспоминает, как в далеком 1942 году он бился подо Ржевом, и в этих изнурительных боях поймал языка. Это история о том, как молодой, но уже прожженный боец (Иван Клочко) смог пленить фашиста (Марат Эфендиев). Пленить, но не возненавидеть. И когда советский офицер (эту роль взял на себя сам режиссер), взбешенный личной потерей, приказал ему расстрелять немца, голова у парня пошла кругом. Убить в бою – вполне понятное решение, но не отправлять же в расход, даже не расспросив, вдруг тот обладает ценной информацией. И не выполнить приказ Сашка не может – по закону военного времени. Остается только тянуть время – уводить фрица подальше, устраивать перекуры и надеяться, постоянно надеяться, что нажимать на курок просто так не придется.

Кино основано на популярной повести Вячеслава Кондратьева «Сашка». Автор сам фронтовик, ему выпало участвовать в боях подо Ржевом, и свое творчество он направил на то, чтобы рассказывать про войну так, как было, без прикрас. Главный герой его произведения обычный пацан, которому дали задание не то что не по нутру – просто не по плечу. Пацан смог захватить взрослого мужика в бою, потому что вариантов было всего два «или он тебя, или я его». Но расстрелять человека, который всего час назад был врагом? Тут уже у главного героя начинаются серьезные душевные терзания.

В советское время «Сашку» уже экранизировали, но российский режиссер уверяет, что брал пример не с него.

- Я видел тот фильм ещё во время подготовки к спектаклю, но мы на него не ориентировались, - рассказал Кирилл Зайцев. - Главным ориентиром для нас была мысль, которую через наш фильм мы хотели донести до зрителя. Понимаете, я часто сталкивался с тем, что люди просто забывают, кем был русский солдат и какой была его роль в той войне. Всё-таки надо помнить нашу историю, помнить о благородстве и чести русского солдата, который даже на войне оставался человеком.

«Сашка» не первое произведение автора, экранизированное в России. Всего несколько лет назад вышел фильм «Ржев» по повести «Искупить кровью». Здесь тоже писателю удалось умело балансировать на непарадной стороне войны. Красноармейцы ценой больших потерь выбили фашистов из деревни. Теперь ротный по телефону требует у батальона подкрепления людьми и оружием, иначе немцы смогут вернуться на свои позиции – теплые избы зимой куда приятнее для ночевки, чем морозные окопы. Но у руководства свои взгляды на происходящее, поэтому вместо помощи рота получает приказ стоять насмерть.

А ни у кого из красноармейцев желания помирать не наблюдается. Они рыскают по захваченной деревне в поисках еды и курева, переругиваются меж собой и ждут новой атаки, понимая, что она может быть последней для них. Филигранное описание солдатского быта и разговоров обусловлено, в первую очередь, тем, что Кондратьев сам воевал, и своих героев писал просто с натуры, даже не меняя имена. Интересно, мог ли предположить, как закольцуется его история – внук того самого ротного и его полный тезка петербургский бизнесмен Евгений Пригожин финансировал съемки «Ржева». Так что подвиг его деда теперь увековечен не только на бумаге, но и на большом экране.

Свой прототип есть и у Сашки - 17-летний разведчик Александр Капустин, награжденный медалью «За отвагу» после того, как 26 января 1943 года он атаковал пулеметный расчет противника и взял в плен немецкого ефрейтора. А уже 4 сентября 1943-го, юный солдат героически погиб в бою. Похоронен он в братской могиле деревни Красный Клин Холмского района Новгородской области.