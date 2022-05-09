Депутат ГД Сергей Гаврилов: Мы никогда не забудем, какую нашей стране пришлось заплатить цену за Победу

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2022, 09:03

В день 77-летней годовщины Великой Победы хочу от всего сердца поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто ковал Победу в тылу и восстанавливал страну в послевоенное время, и пожелать крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!​

Мы никогда не забудем, какую нашей стране пришлось заплатить цену за Победу. Мы склоняем головы перед ветеранами, тружениками тыла, миллионами женщин, подростков, стоявших у станков, работающих в поле в годы войны. Вся наша большая Страна Советов сражалась с врагом. И выстояла, победила! С Днем Победы, дорогие друзья!