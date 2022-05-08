Кадыров рассказал, что росгвардейцы при взятии поселка Нижнее обнаружили на позициях бандформирований Украины памперсы

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8 мая 2022, 18:10

глава Чечни Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что росгвардейцы при взятии поселка Нижнее в ЛНР обнаружили на брошенных позициях бандформирований Украины памперсы.

Кадыров заявил, что под руководством начальника Управления Росгвардии по ЧР Шарипа Делимханова российские воины совместно с бойцами ЛНР взяли под полный контроль посёлок городского типа Нижнее.

Глава Чечни в своём Telegram пишет, что российским войскам досталось много трофеев, которые в спешке оставили в своём штабе бандеровцы. Кадыров отметил, что в хорошо оборудованных укрытиях украинские боевики побросали много медикаментов, экипировки, как ни удивительно - и одноразовые подгузники.

"Остаётся только догадываться, для чего взрослым мужикам предметы детской гигиены одноразового применения, которые наши бойцы находят на уже бывших позициях украинских бандформирований", - заметил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что с взятием Нижнего в ЛНР у российских войск открывается выход на город Лисичанск, в котором пока еще орудуют украинские националисты. Он уверен - это до поры до времени.