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8 мая 2022, 17:50 Источник: pravda.ru

Мария Шукшина, фото из соцсети

Актриса театра и кино Мария Шукшина заявила, что украинский президент Владимир Зеленский - российский агент. Шукшина привела доводы, почему она считает, что ее бывший коллега работает на пользу России.

Актриса перечислила "достижения" Зеленского, который за короткий срок, "за два месяца принёс очень много пользы".

По словам Шукшиной, Зеленский основательно "выдоил Запад на деньги", и при это "безвозмездно". Как она отметила, все понимают — отдавать будет некому, Украина как государство перестанет существовать.

"Зеленский зачистил поле для российского бизнеса, Россию заставили покинуть всех иностранных конкурентов русских предпринимателей", - перечисляет Мария Шукшина.

Актриса добавила: "очистил" все оружейные склады Запада — (даже канцлер ФРГ Шольц заявил, что у бундесвера заканчивается оружие "для себя), оставил без газа почти всю Европу, "отправив ее в средневековье", разорил водителей, фермеров, бизнесменов в Евросоюзе и США.

Зеленский "собрал все дно украинской нацистской субкультуры — татуированных добровольцев, наемников, маргиналов, идиотов, маньяков, убийц из Европы и других стран в одно место", облегчив русским задачу "оперативно доставить их к Бандере".

В заключении Мария Шукшина обратила внимание, что Зеленский "объединил народ России вокруг своего Лидера — "такой мощной поддержки действий Президента и его кабинета Россия не знала", укрепил рубль,

подарил русским Донбасс.