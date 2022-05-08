Депутат ГД Колунов: «Способны ли марионеточные режимы к обретению самостоятельности? Этот вопрос особенно актуален в День Победы»

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8 мая 2022, 17:23 Сергей Колунов, депутат Государственной Думы, член Комитета по строительству и ЖКХ

Марионетки и кукловоды – извечный вопрос: кто и на что способен в этом мире…

В том, что Украина просуществует в самостоятельном статусе лишь пару десятков лет, - украинцы не верили. Выпущенное, из-под крыла России в развитом экономическом состоянии, обеспеченное промышленными и природными ресурсами государство, оказалось неэффективным, неспособным сохранить независимость и добрые отношения с ближайшим соседом и настоящим другом.

Украинская территория никогда не имела независимости. «Что имеем, не храним, потерявши, плачем», известная цитата драматурга первой половины ХIХ века Сергея Соловьева, - стала крайне актуальна для нового государства.

Что остается такой стране? Заложить свою свободу известному американскому кукловоду. Задача международного банкрота (в среднем каждый гражданин США должен более 200 тысяч долларов) – поддерживать курс собственной валюты и обеспечивать развитие собственного ВПК. Украинскую марионетку дернули за веревочку и сунули в руки автомат: «Действуй, Украина!».

Науськиваемые на войну с Россией «украинские бандерята» - не замечают коготков и зубиков, таких ласковых и благожелательных польских панов. А между тем, Польша – это ещё одно марионеточное государство: кукловод-банкрот покровительствует, накачивает миллиардами долларов, списывает в нужный момент долги.

Украина и Польша – не хотят понять, что за всё придётся платить. Третья Речь Посполитая уже демонтировала пограничную полосу и приняла Украину в свои железные объятия. Поляки, вероятно, надеются присоседиться к украинскому газу, а бандеровская Украина с радостью готова подставить свою шею ещё и под польское ярмо.

История возвратилась в виде фарса… Чем это заканчивается, - известно с 1654 года. Главное, что кукловод благословил братоубийственную любовь польского и украинского народов, «подставляет» их, втравливая в войну с Россией. Кто и кого задушит в объятиях?

Американские политики будут рассказывать собственному избирателю, что создали для России очаг напряженности на западе. В настоящее время, крупнейшим достижением банкротного государства стало славянское кровопролитие.

В этот славный месяц нашей Победы и нашей Памяти хочется обратиться ко всем россиянам. Наши деды защитили от фашизма Европу. К сожалению, у людей, живущих там, - короткая память, а чувство благодарности им незнакомо. Некоторые и вовсе разменяли свою свободу и независимость на статус марионетки, которую дергают за верёвочки хозяева с длинным долларом.

Мы, как Великая страна, храним свою Память, она для нас всегда остается священной и сакральной. Мы побеждали, победим и будем побеждать самое страшное зло! Наша сила – в Правде! Хочу напомнить строки из стихотворения Левитанского: «Каждый выбирает по себе. Щит и латы. Посох и заплаты. МЕРУ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАСПЛАТЫ».

Каждый выбирает по себе… Мы свой выбор сделали!

С Великим Днём Победы! С 9 мая! Слава Богу, рядом с нами есть Ветераны, которым мы можем поклониться и лично пожать их боевую ладонь. Мы вместе! Zа Победу!