«Флаг надежды» поднят над третьим заводом «Реал-Инвест»

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8 мая 2022, 16:17

8 мая 2022 года, в преддверье Дня Победы, группа компаний «Реал-Инвест» подняла над новым заводом по улавливанию дымогарного газа и производству из него пищевой углекислоты Красное знамя - символ единства, надежды и победы.

«Победа ковалась не только на фронте, победа ковалась в тылу» - известная всем нашим соотечественникам истина сейчас актуальна как никогда. В очередной раз нашей стране брошен вызов, и, как прежде в истории, от нашего единства и упорства зависит исход. Несмотря на все санкции, введенные в отношении России недружественными странами, группа компаний «Реал-Инвест» продолжает развивать отечественное производство – новый завод, строящийся на территории технопарка в Балахнинском муниципальном округе, станет третьим по счету, но первым, построенным полностью собственными силами и из отечественных компонентов.

Завод будет полностью готов к пуско-наладочным работам в июне 2022 года. «Реал-Инвест» планирует осуществить запуск ко Дню России.

18 апреля 2022 года над заводом «Ильича» в Мариуполе взвилось Красное знамя, символизирующее очередную победу в ходе специальной военной операции. 8 мая 2022 года Красное знамя поднято над третьим заводом «Реал-Инвест», как символ единства, надежды и победы.