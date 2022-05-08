Депутат Госдумы Фёдоров: американские СМИ назвали завышенные данные о затратах России на спецоперацию на Украине

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8 мая 2022, 15:58 Источник: Говорит Москва

MOD Russia/via Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров прокомментировал информацию американских СМИ о расходах России на специальную военную операцию.

Шон Спунтс, главный редактор специализирующегося на военных новостях издания SOFREP, в интервью изданию Newsweek заявил, что расходы России на спецоперацию «включают в себя зарплату солдат; обеспечение их боеприпасами и ракетами; расходы на ремонт утерянной или повреждённой военной техники» и составляют 900 млн рублей в сутки без учёта финансовых потерь из-за антироссийских санкций, введённых странами Запада после 24 февраля.

По информации парламентария Евгения Фёдорова, сказанной в эфире радиостанции «Говорит Москва», в нашей стране с начала спецоперации военные расходы выросли на 30-40%, надбавки к зарплатам военнослужащих — это основная часть увеличившегося финансирования.

По словам депутата Госдумы, очевидно, американские СМИ показали завышенные расходы. Парламентарий подтвердил, что повышенные выплаты участникам боевых действий существуют, но не настолько масштабно. Фёдоров думает - публикации СМИ в США на эту тему - это элемент информационной войны против России.

Эксперт по бюджету и налогам добавил, что сейчас основная часть расходов Минобороны РФ остаётся такая же, как без спецоперации. Зарплаты военнослужащие получают всегда, сейчас надбавки есть. Обмундирование осуществляется вне зависимости от спецоперации. «Техника — в плановом порядке. Понятно, нуждается в ремонте, замене, но это не такие масштабные цифры», - рассказал Фёдоров.