Президент Латвии Эгилс Левитс: 8 мая 1945 года принесло освобождение странам Европы, но не латышам

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8 мая 2022, 15:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 8 мая, Латвия проводит мероприятия, посвященные Дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Первые лица государства возложили цветы на Рижском братском кладбище.

На памятном мероприятии выступил и президент Латвии Эгилс Левитс, который официально заявил, что 8 мая 1945 года, когда был подписан акт капитуляции нацистской Германии, принес освобождение многим странам Европы, но не латышам:

«8 мая 1945 принесло освобождение Норвегии, Дании, Нидерландам, Бельгии и другим странам Европы, но не латышам. Один оккупационный строй сменился другим – СССР», заявил президент Латвии.

Позвольте, я не совсем понимаю – Латвия хотела, чтобы победа была у Третьего Рейха? А как иначе? В том, самой жестокой ВОВ в истории человечества, выбора не было – СССР или Германия… И если бы победа была у нацистской Германии, то Латвия была бы довольна? Прошу прощение, радикальные националисты были бы довольны? Президент Латвии открыто об этом сказал! Во все международное пространство!

Меня удивляют двойные стандарты националистически настроенного правительства Латвии: тут же возлагают цветы жертвам нацизма в ВОВ, и тут же маршируют латышские легионеры СС!!! Как такое возможно?

Тут же поминают жертв нацизма, и тут же рукоплещут тому, что сносят памятные плиты заживо сгоревших людей, которых уничтожили нацисты Третьего Рейха? Как такое возможно в демократической стране?

Более того, возложение цветов происходит не у памятника Свободы, как обычно, а на Рижском братском кладбище, где в большинстве своем похоронены латышские легионеры СС и лесные «братья»… Это намек правительства Латвии? Или издевательство над памятью тех, кто освободил мир от коричневой чумы или же насмешка над людьми доброй воли, которые живут в странах Европы?

Что происходит в Латвии? Открытый нацизм возрождается?