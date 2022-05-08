Шойгу вручил звёзды Героя России участникам спецоперации подполковнику Литвинову и майору Дудину

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звёзды Героя России участникам специальной военной операции по защите жителей республик Донбасса командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину.
По информации Минобороны, подполковник Дмитрий Литвинов, благодаря своим решительным и мужественным действиям, спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом воздушное судно. Виктор Дудин, умело выполнив воздушный манёвр, с первого захода в дуэльном бою уничтожил самолёт противника, предотвратив нанесение им удара по войскам России, - передает RT.
Минобороны РФ 7 мая опубликовало видеозапись в своем Telegram-канале награждения в военном госпитале имени А.А. Вишневского в подмосковном Красногорске участников спецоперации на Украине.
Пять орденов Мужества, три медали Суворова и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, вручил генерал-лейтенант Юрий Бобров.