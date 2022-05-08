Генерал-майор ВКС Андрей Кобан признался во взяточничестве

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8 мая 2022, 14:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В суд из Главной военной прокуратуры поступило уголовное дело обвиняемого в получении особо крупной взятки (ст.290 УК РФ, ч.6), генерал-майора Андрея Кобана. Затем же дело было передано для рассмотрения опытному судье Вадиму Корчагину. Дата начала процесса пока не назначена, но уже сейчас можно сделать предположение, что разбирательство не займёт много времени. Как сообщил адвокат генерала Максим Водяницкий, ещё в апреле его клиент, отсидевший к тому времени почти 5 месяцев в «Матросской тишине» в СИЗО, пошёл на сотрудничество со следствием. Он полностью признал свою вину и раскаялся в совершённом преступлении.

В связи с этим необходимость содержания генерал-майора Кобана под стражей отпала. 15 апреля следователь Главного военного следственного управления СКР попросил 235-й гарнизонный суд изменить обвиняемому обычный арест на домашний. Но стоит отметить, что несмотря на признание вины, заручиться гарантиями на смягчение приговора у господина Кобана не удалось. закончить досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой генерал-майор не смог. В уголовном деле он единственный фигурант. Рассмотреть это дело в особом судебном порядке без исследования доказательств тоже оказалось невозможно.

Кобану остаётся лишь надеяться, что суд в соответствии со ст.61 УК РФ сочтёт его признание вины «явкой с повинной и активным способствованием расследованию преступления». В таком случае, возможно отсутствие слишком строгого наказания. «Рассчитываем на справедливый и гуманный приговор», - сообщил журналистам адвокат обвиняемого.