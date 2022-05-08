Российский чемпион-полутяжеловес Дмитрий Бивол победил «короля бокса» Сауля Альвареса

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8 мая 2022, 13:35 Источник: Коммерсантъ

Бивол и Альварес, globallookpress.com

Российский чемпион-полутяжеловес Дмитрий Бивол победил «короля бокса» мексиканца Сауля Альвареса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Дмитрий Бивол — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Бой с «лучшим из лучших» во всех весовых категориях Саулем Альваресом стал для русского спортсмена 20-м в его жизни. Карьере мексиканца действительно можно позавидовать: он проиграл лишь один раз в 2013 году, будучи молодым и неопытным, все остальное время он оставался непобежденным до боя с Биволом.

Эксперты ESPN отмечают, что несмотря на насыщенную спортивную карьеру Альвареса, он так и не нашел приемов для того, чтобы сразить противника: Бивол действовал гораздо решительнее, умнее и технологичнее. По словам зрителей, это было заметно ещё с первого раунда. Ко второй половине матча отечественный спортсмен сменил монотонную тактику ударов на целую серию «взрывных».

Так, по градации, с каждым раундом у мексиканского боксера оставалось все меньше шансов на победу.

После завершительного 12-ого раунда, Альварес был уверен в собственной победе, однако «...триумфатором оказался Дмитрий Бивол. Ему отдали победу все трое судей».